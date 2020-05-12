縣府團隊鞠躬感謝縣民的支持以及各界的協助，將秉持過去精神，繼續開源節流、招商引資，落實基礎建設與社福措施。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府改善財政有成解除融資平台運作。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府爆發財政危機，在中央協助下設置融資平台，協助資金調度，縣長徐耀昌上任以來，持續率縣府團隊戮力改善財政，5年來減債近54億元，12日宣布解除融資平台運作，由縣府依財務狀況直接撥付款項，免除廠商透過融資平台負擔的4％利息，可望大幅增進廠商投標意願。

徐耀昌2014年上任時，面對財政嚴重失衡且資金調度困難，在行政院協助下，透過設置融資調度平台方式，紓解苗栗縣財政支付壓力，讓資金調度得以順暢。徐耀昌並帶領縣府團隊勵精圖治，配合中央政策嚴格控管預算規模、落實財政紀律，2016年即創下苗栗縣18年來首次歲計賸餘，至今仍連年有收支賸餘，總債務更由原先的676億元降至622億元，減債額度達53.83億元。

由於融資平台須由廠商負擔4％融資平台作業費用，財政處指出，融資平台提供融資額度約129億元，其中4％作業費總計約5.1億元。徐耀昌深知融資平台讓各廠商面臨手續費壓力，如今縣府現金支付能力趨漸穩定，宣告融資調度平台運作完成階段性任務，5月起由縣府自主付款，免除廠商辦理融資平台各項繁瑣程序的負擔。

12日徐耀昌率領各局處宣布解除融資平台運作，並帶領局處首長鞠躬致謝，感謝各界的協助與縣民的支持。徐耀昌期許，縣府團隊將秉持過去精神，持續開源節流、招商引資，共同為縣府財政永續目標努力。

(中時 )