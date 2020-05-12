因應新冠肺炎疫情對民眾生計的衝擊，政府擴大紓困方案適用對象，但因為中央政府宣布政策時的說法卻一變再變，且倉促推出，令地方無所適從，因此新北市一度將九千多件申請案送， 但之後資料又被送回地方，對此侯友宜向基層表示如果中央要新北審「樂於配合」，畢竟「本是同根生」。但因為歷史上「本是同根生」的下一句是「相煎何太急」，因此今天中央流行疫期指揮中心記者會上，媒體詢問指揮官陳時中怎麼看這句話？對此陳時中回稱下一句也許是「合作多愉快」。

陳時中表示，他相信很多話大家也不用聯想太多，「本是同根生」的下一句不一定要是相煎，可以是「合作多愉快」，多數同根生都是合作愉快。基層公務員確實都很辛苦，需要靈機應變的事情很多，中央政府也很體諒，但還是呼籲，大家能合作才能把事情做順暢，感謝部立醫院發起支持區公所活動，送了一點伴手禮給予加油打氣。

(中時 )