紓困之亂引發民怨！新北市長侯友宜今被問及，是否認為紓困之亂源於中央各部會無法整合資料的問題？侯友宜表示，衛福部長陳時中也說得很清楚，剛開始準備得不夠充分，大家也知道問題所在，不過這件事情已經過了，大家好好做事最重要。該文引來網友討論，有網友直呼侯真的很聰明，知道言語霸權在陳身上，拿他來擋最好。也有網友認為行政院長蘇貞昌好多次都大話說在前面，然後臉腫，要不是順風場，否則真的慘。

對於紓困之亂，侯友宜說，他昨天已和陳時中通過電話，畢竟政策剛上路，很多準備都尚未充分，他也完全理解，大家只要同心協力、出發點都是好意，就是想為底層困難民眾解決問題。侯友宜坦言，陳時中曾說「蘇院長沒有講清楚」，這件事已經過了，衛福部也講得很清楚，也知道問題、原因所在，地方還是一句話，「地方會負起所有責任，盡快將紓困金發放給有需要的人」。

有網友針對此事討論，並認為蘇為了邀功，搶快在記者會上宣布政策，造成地方大亂，只能拉陳時中出來共同道歉，卻又加碼喊出快速收件、中央審核、基層免責的口號，造成基層人員的混亂。該網友說衛福部次長才說院長沒講清楚；今天陳時中也說蘇院長沒有講清楚。結果爭議到今天，蘇還是沒有出來解釋他的快速收件、中央審核、基層免責口號，該網友說蘇邀功和神隱的速度很快。

對此，網友回應表示「侯真的很聰明，知道言語霸權在陳身上，拿他來擋最好」、「蘇好多次，大話說在前面，海報治國，然後臉腫，要不是順風場，真的慘」、「陳時中就是幫蘇貞昌擋子彈，眾所皆知」。

(中時電子報)