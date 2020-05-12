高雄夫妻阿坤（化名）與阿霞（化名）結婚逾40年，阿霞某次整理房間，無意間發現阿坤3本日記，打開一看竟然是「偷吃日記」，用螢光筆註記他與徐姓女子「開房257次、性交410次」，阿霞氣得提離婚訴訟並求償100萬元。高雄少年及家事法院民事法官除判准離婚，還判阿坤應給阿霞20萬元精神賠償費。

判決書指出，阿霞指控，她在2018年4月間，無意中發現了丈夫留在臥室的3本筆記本，打開一看，竟然是「偷吃日記」，不但有「入下、內、雙指」、「口下」、「吸吾下、射內」、「出肚上、左入、OK」、「右入半吸吾下」等簡語，還有「開房日期、開房257 次、性交410 次」等用螢光筆劃記，才知老公偷吃多年。

阿坤則辯稱，與徐女只是普通朋友，日記內容是自己觀看200多部A片、色情小說及圖片後，依各種情節並為舒解壓力，單方面幻想隨手記下，說他跟徐女外遇同居，全是妻子幻想。

法官勘驗日記後，認為筆記內容並無明確記載對象，不足以證明阿坤與徐女通姦。不過日記中還紀錄徐女婆婆過世、女兒研所備取、公公住院、先生車禍等狀況，甚至借款買鑽石戒指送給徐女，認定2人互動顯已逾越普通朋友之社交範圍，且阿坤曾就他與徐女的關係向妻子道歉，表示有誠意處理，判准2人離婚，且須賠償阿霞20萬元。可上訴。

(中時電子報)