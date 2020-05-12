國民黨立委洪孟楷提出帛琉當地媒體報導佐證。（洪孟楷提供）

國民黨立委洪孟楷昨日在立法院質詢外交部長吳釗燮，引用帛琉當地媒體資料寫「帛琉領事館」捐贈帛琉政府800多萬美金。洪孟楷今天拿出帛琉當地媒體強調自己有憑有據，指駐帛琉大使周民淦，致贈帛琉官方八張振興補助支票共計844萬4000美金，換算台幣約2億5000多萬元。

洪孟楷指出，外交部於分八次以支票形式(check)捐贈予帛琉官方振興補助款(stimulus grant)，此事刊登在外交部所認證的帛琉主要媒體島嶼時報（Island Times）報導，並經外交部國會聯絡同仁來電本國會研究室確認，確定為屬實。

洪孟楷根據島嶼時報（Island Times）指出，外交部對帛琉捐款之時間及金額，分別為3月18日255,000美金、3月20日2,275,000美金、3月24日3,210,000美金、3月27日446,500美金、4月17日1,007,500美金、4月17日300,000美金、4月21日750,000美金、4月24日200,000美金，並由財政部長Elbuchel Sadang代帛琉官方收受。

洪孟楷表示，真理越辯越明，公道自在人心，拿出這麼紮實的資料還被惡意帶風向，認為外交部不用負責，不用告訴民眾這筆金額還有他的用途，他感到相當遺憾，2300萬人應該有智慧判斷，他是用心在為民眾把關，監督政府。

(中時 )