《國際產業》本田獲利年減13％ 低於預估 15:232020/05/12 時報資訊 編譯張朝欽、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本田汽車周二並未公布新一財年的財測，然公布了截至今年三月以來財年的營業利潤，為四年來新低，下降13%，來到6340億日圓(約合59億美元)，低於Refinitiv的19位分析師共同預測的6690億日圓。 和其他汽車製造商一樣，本田面臨全球需求疲軟的局面，雖然已有恢復部分產能，但仍擔憂消費者延緩支出。 一些分析師認為，今年全球的汽車銷售將下滑3分之1，降幅將遠高於金融危機時的11%。而截至今年3月日本汽車製造商整體年銷量下滑7.3%來到2650萬輛，本田則年減8.5%。 (時報資訊) #本田汽車 #營業利潤 #獲利 #展望 #預期 也許您會感興趣 推薦閱讀 違反經濟規則 全球化終結是謬論 04:102020/05/08 話題觀察 鮮活Q1獲利年減87％ 04:102020/05/08 證券．權證 全球人壽暖心電影 向媽咪傳愛 04:102020/05/08 產業特刊 匯豐預期全球經濟呈現U型復甦 22:172020/05/09 財經 社論／大陸仍是台灣企業的投資樂園 04:102020/05/10 時論廣場 外銀觀測股市先行 V型復甦可能性大增 21:162020/05/10 財經 疫情衝擊 普利司通第一季淨利暴跌65％ 23:232020/05/11 財經 疫情爆發後 全球行動數據成長2成 04:102020/05/12 產業．科技 《經濟》BERI投資環境風險評估報告 台灣居全球No.3 12:332020/05/12 財經 《國際經濟》豐田最新財測 本年度獲利將大減80％ 14:322020/05/12 財經 財經熱門新聞 雄獅賣便當求生 老謝嘆：旅遊業全台最慘 - 財經 沒被邀請不怕？台積電赴美設廠 死敵出招跟進陷兩難 - 財經 百年最大危機 全球第2悠久航空公司申請破產 - 財經 貿易戰再起？陸恐斬斷美晶片 這家台廠撿到槍 - 財經 億萬富翁恐無家可歸？外媒曝馬斯克財務狀況 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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