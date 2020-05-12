本田汽車周二並未公布新一財年的財測，然公布了截至今年三月以來財年的營業利潤，為四年來新低，下降13%，來到6340億日圓(約合59億美元)，低於Refinitiv的19位分析師共同預測的6690億日圓。

和其他汽車製造商一樣，本田面臨全球需求疲軟的局面，雖然已有恢復部分產能，但仍擔憂消費者延緩支出。

一些分析師認為，今年全球的汽車銷售將下滑3分之1，降幅將遠高於金融危機時的11%。而截至今年3月日本汽車製造商整體年銷量下滑7.3%來到2650萬輛，本田則年減8.5%。

(時報資訊)