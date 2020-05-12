櫻花(9911)啟動中長期佈局，擴增資本支出，評估進入越南新市場的可行性，再加上智能化生產基地的建立，決定降低盈餘發放率。董事會今日決議2019每股配發現金股息2.65元，維持去年水準，保留適當資金以因應各項投資所需。

受惠燃氣器具節能產品補助，櫻花第1季表現亮眼，營收15.97億，成長15.6%，獲利受到櫻花家居公司以及櫻花中國影響，淨利1.64億，衰退17.2%，EPS 0.75元。櫻花說，櫻花家居第1家旗艦館已在5月開始試營運，初期投資金額高，預計營收貢獻將於下半年開始挹注。

台灣櫻花近幾年持續在生產效益進行投資，包含半自動設備投資、導入生產管理軟體，反映在產品成本上有明顯優化效益，毛利率已由30%提升至2019年的35.6%。看好智能商品持續增長空間，除將擴大研發費用投入，也將整合現有廠房，建立新智能化產品生產基地。

台灣櫻花穩佔台灣廚衛電產業龍頭，家庭滲透率高達73%，去年開始提出中長期的佈局計劃，在既有客群基礎及行銷與服務優勢下，推動新產品與佈局新產業。

例如去年已推出的淨水器產品，運用行銷與服務優勢，將在今年開展100家淨水專賣店。另外，台灣櫻花在去年設立櫻花家居室內裝修公司，將運用既有客群基礎，客製化滿足消費者所需。

(時報資訊)