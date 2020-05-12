《紐約時報》報導，美國國家過敏和傳染病研究所主任佛奇（Anthony Fauci）準備在周二赴國會參議院發表證詞時，就過早重啟經濟的風險提出警告，稱此舉將帶來「不必要的苦難和死亡」。

過早試圖重啟美國的危險，是佛奇在周二的會議上，想向美國參議院衛生、教育、勞工與年金委員會傳達的主要訊息。

《紐約時報》報導，佛奇在電郵中表示：「如果我們跳過『重啟美國』指引的層層檢視關卡，將冒著全國各地疫情席捲重來的危險，這不只將帶來不必要的苦難和死亡，也將使我們力圖恢復正常生活的步伐倒退。」

(時報資訊)