《國際社會》佛奇：過早重啟美國經濟將帶來不必要的死亡 15:242020/05/12 時報資訊 編譯柯婉琇、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《紐約時報》報導，美國國家過敏和傳染病研究所主任佛奇（Anthony Fauci）準備在周二赴國會參議院發表證詞時，就過早重啟經濟的風險提出警告，稱此舉將帶來「不必要的苦難和死亡」。 過早試圖重啟美國的危險，是佛奇在周二的會議上，想向美國參議院衛生、教育、勞工與年金委員會傳達的主要訊息。 《紐約時報》報導，佛奇在電郵中表示：「如果我們跳過『重啟美國』指引的層層檢視關卡，將冒著全國各地疫情席捲重來的危險，這不只將帶來不必要的苦難和死亡，也將使我們力圖恢復正常生活的步伐倒退。」 (時報資訊) #佛奇 #美國 #經濟 #重啟 #過早 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-電子通路》全國電子首季獲利年增1成 EPS1.19元 13:412020/05/08 財經 《傳產》捷運內湖站出現億級店面 單價達264.2萬元 14:322020/05/08 財經 捷運熱像儀恐侵犯隱私 陳時中：必要時才偵測 14:352020/05/08 生活 星座理財(5月11日～5月15日)－雙子座（5月22日～6月21日） 短線衝高 落袋為安 04:102020/05/10 投資理財 星座理財(5月11日～5月15日)－摩羯座（12月22日～1月21日） 謹慎理財 必要認知 04:102020/05/10 投資理財 新冠攻破白宮防線！美版陳時中宣布自主適度隔離 08:532020/05/10 國際 肥料實名制 議員朱信強批中央沒必要控管 19:332020/05/10 生活 陸擴充核武必要？專家直言再增加 04:102020/05/11 焦點新聞 夏日居家防疫 節能空調一機多用 04:102020/05/11 時尚消費 英國疫情見曙光！ 強生公布逐步解封計畫 09:312020/05/11 財經 財經熱門新聞 雄獅賣便當求生 老謝嘆：旅遊業全台最慘 - 財經 沒被邀請不怕？台積電赴美設廠 死敵出招跟進陷兩難 - 財經 百年最大危機 全球第2悠久航空公司申請破產 - 財經 貿易戰再起？陸恐斬斷美晶片 這家台廠撿到槍 - 財經 億萬富翁恐無家可歸？外媒曝馬斯克財務狀況 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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