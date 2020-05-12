鵜鶘前鋒錫安威廉森(Zion Williamson)的1億美元官司鬧大了，可能延燒到他母校的傳奇人物「K教練」(Mike Krzyzewski)。杜克大學被懷疑腐敗、使用非法手段延攬錫安威廉森入校，多名關鍵人物可能遭到調查。

威廉森被他前經紀公司總裁福德(Gina Ford)控告違約，福德不惜要把威廉森身邊所有人拖下水，包括他的繼父與母親。運動品牌Adidas的顧問曾在法庭上作證，指稱威廉森的繼父索討各種謝禮，包括房子、現金、汽車，然後幫忙勸說威廉森加入杜克大學(後來他也真的加入了)。

福德被威廉森解約，是因為福德違規簽約，害威廉森失去NCAA資格。不過依照規定，威廉森如果對繼父索賄一事知情，他早就失格了，這樣他就不能拿這個藉口與福德解約。

威廉森遭到福德的律師質問，他就讀杜克大學期間，他的繼父與母親住在何處、房租多少、是誰出的錢？他質疑威廉森一家收受杜克大學、Nike、Adidas的各方賄賂。本周杜克大學做出回應，力挺威廉森的清白，「我們沒找到任何證據來支持上述指控，威廉森在校期間一直都是誠實可信的學生運動員。」

(中時電子報)