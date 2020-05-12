香港匯豐銀行週二的研究報告指出，大陸經濟復甦速度可能較預期緩慢，因陸美緊張局勢再度升溫或會拖累投資情緒，加上外需衝擊和政策反應謹慎的因素，該行把2020年大陸GDP同比增長預估下調至1.7%，原為3.0%。

該行首席大陸經濟師屈宏斌在報告中稱，新冠病毒疫情大流行似乎加強了華盛頓尋求鞏固與大陸經濟脫鉤方法的決心，主戰場可能會從貿易轉向技術、供應鏈和資金流。最近陸美貿易高層通話承諾實施第一階段協議並說明進展情況步入正軌，有助於平息市場的擔憂，然圍繞著陸美關係的不確定性依然存在，特別是臨近今年稍晚的美國總統大選，對大陸的關注也會加劇。

屈宏斌說：「僅僅是陸美關係的不確定性就可能會打壓市場情緒，再加上貿易方面的巨大負面衝擊，這很可能會拖累疫後的商業投資反彈，尤其是製造業，陸美緊張情勢升溫將使大陸整體經濟復甦力度稍顯溫和。」

該行又預期，今年的全國人大會議上，北京將轉移其政策重心，特別是對今年較低的GDP增長目標有所寬容，更多的重點將放在穩定就業和改善民生。

屈宏斌說：「到目前為止，大陸的政策反應是支持的，但與其他主要經濟體『放手一搏』的態度相距甚遠。」「我們預計政策層將在全國大人會議期間宣佈更多的支持措施，但大部分可能會繼續以循序漸進和具針對性的方式進行。」

該行預期，財政措施很可能會開始佔據上風，為中小企業和其他受到嚴重打擊的行業提供有針對性的支持，同時加大對基建的推動，在增加地方政府專項債發行額度以及對這些債券使用實施更嚴格指導之下，基建投資增速可能將從去年的3.8%提升到今年的10%以上；又預計官方赤字率將達4%。

貨幣政策方面，預計信貸寬鬆亦將繼續循序漸進。在存款準備金率下調52個基點和存款利率下調30個基點的支持下，貸款市場報價利率(LPR)料將進一步降低30個基點。

另外，匯豐同時調降今年香港和台灣的GDP成長預測分別至-5.0%及-2.7%，原為-2.9%及+0.5%。

(中時電子報)