今年雞籠中元祭全面縮小規模，開龕門將不邀請民代觀禮。（資料照，許家寧攝）

基隆中元祭今年取消放水燈接駁車。（資料照，基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

新冠疫情衝擊，今年雞籠中元祭決議全面縮小規模，只維持傳統科儀，俗稱「開鬼門」的開龕門儀式首度不邀請民代觀禮，交接手爐後才開放祭拜，重頭戲「放水燈頭」確定看不到往年熱鬧的徒步遶境遊行，市府也取消看水燈專車，不鼓勵民眾圍觀。

傳承第166年的庚子雞籠中元祭，今年8月18日（農暦6月29日）基隆主普壇將「起燈腳」點亮老大公燈，宣告百年祭典正式展開，針對疫情造成多項大型活動取消，今年輪值主普聯姓會白姓、童姓宗親會11日與文化局開會討論因應辦法。

文化局長陳靜萍指出，今年中元祭決定以傳統民俗科儀為主，並依照指揮中心公布的指引措施，開、關龕門、交接手爐時段將商請老大公廟管制民眾進入，不邀民代觀禮，各字姓宗親會以1人代表出席，輪值主普則不限，儀式後才會分流、開放民眾入場祭拜。

8月31日迎斗燈照舊辦理，但「西皮」「福祿」兩派交陣將研議替代方案，9月1日放水燈遊行，取消徒步表演隊伍，改為車隊繞境祈福，且不設舞台、觀禮台，主普宗親會的藝閣花車搭載水燈頭，其他姓氏宗親會各1部車，將少了昔日比拚陣頭熱鬧氣氛。

市長林右昌說，當晚八斗子望海巷的放水燈儀式，參與人員盡量精簡，各宗親會水燈頭分批入場、拉大供桌間距；他說，中元祭是基隆重要民俗活動，國內疫情雖然趨緩，但仍不能大意，依照中央防疫指引，降低參加人數，減少群聚疑慮。

(中時 )