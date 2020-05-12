疫情造成市場充滿不確定性，讓部分資金轉向避險商品，黃金也順勢成為病毒之下的受惠商品之一，大宗商品策略分析師表示，各國實行「寬鬆貨幣」及「刺激政策」為黃金創造優良的成長條件，即便股市持續上漲，黃金漲勢也未必會停歇，在樂觀情境下，我們看好金價2021年可以來到1,893美元/盎司，逼近歷史高點。

據外媒報導，加拿大皇家銀行大宗商品策略師Christopher Louney發布報告提到，基於市場的不確定性，黃金發揮其避險吸引力，已有許多專家將目標價調升至歷史新高水準，不過對我們而言，至少在更大的利空出現之前，黃金市場能否維持漲勢將比突破歷史天價更重要。

Louney在報告中也將黃金的前景分成基本情境以及樂觀情境，其中，基本情境下，第四季將是今年黃金最強勁的季度，其次是2021年。

而在樂觀情境下，2020年黃金將看到1788美元/盎司；2021年則從1700元提升到1893美元/盎司。樂觀情境是預設復甦的速度遠遠慢於預期，並且可能再造成更嚴重的經濟衰退。

總結來說，各國的貨幣及刺激政策推升黃金漲勢，無論走向如何，目前金價將暫時維持較高的水準，但反彈的空間還有多少則是未知數，不過，就算股市上漲，黃金仍也能持續上攻，因為投資者在回到股市後，還是會尋求黃金的避風港。

(中時電子報)