台信開發動土儀式。(圖/業者提供)

指標個案「城易迅」，近期在新店房市引起矚目，除了與大坪林站350米的商圈優勢之外，加上當地許久未曾推出新案，籌備中即引起許多在地民眾熱切關注，公開前就成為里民的話題焦點，預購期間銷售一路長紅！

總價1080萬起的超值價格，2-3房的規劃，也吸引北市購屋民眾前來賞屋，創下單週七十組來客紀錄！銷售捷報連連，台信「城易迅」決定提早啟動開工，以行動力挺未來準住戶，完成早日成家的期待，戶數有限，越早來選好位，一起晉級人生勝利組！

捷運核心地段寸土寸金，能有一塊完整的精華區土地，幾乎是不可能的任務，台信機構經過十年的整合，終於在這塊三面臨路的基地，推出「城易迅」為購屋族群圓夢，提升了鄉里街廓的風貌，除了更加寬敞宜居，也相對增加價值與價格。

「城易迅」也是符合當今需求的全能智慧防疫宅，包括各種先進工法，像是排水分流、存水彎、當層排氣、垃圾冷藏處理，解決老屋最令人詬病的管線老舊、孳生病媒、空氣不流通的問題，引起舊屋換新家的熱烈迴響，同時也解決舊公寓大樓的管理與安全疏失，像是24小時智慧藍牙門禁保全系統，用手機就能知道社區訊息，能嚴格過濾訪客，居住更安心。

什麼都有的台信「城易迅」，絕對值得放心交付，更加碼購屋二十大保證，歡迎闔家到現場賞屋，搭上夢想順風車，快點來找到心中的巨星好宅！

地址：新店市建國路１５４號旁、大豐路口

電話：02-２９１２１３５１

(中時電子報)