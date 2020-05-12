大陸N95口罩因合格率不佳遭加拿大退貨！並傳出欲改向台灣訂購1000萬片醫療口罩應急，對此中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，目前已掌握該國需求，後續會看國內醫療戰備量是否足夠，再來做一併考量。

陳宗彥表示，距目前了解有不少國家對於口罩都有些想法與需求，當然加拿大也在其中，指揮中心與行政院針對這些需求，會一併做考量，但還是要看目前口罩的產量是否足夠國內需求。

(中時 )