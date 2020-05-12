加拿大急向台訂1千萬片口罩 指揮中心回應了 15:342020/05/12 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（摘自YT疾管署） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸N95口罩因合格率不佳遭加拿大退貨！並傳出欲改向台灣訂購1000萬片醫療口罩應急，對此中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，目前已掌握該國需求，後續會看國內醫療戰備量是否足夠，再來做一併考量。 陳宗彥表示，距目前了解有不少國家對於口罩都有些想法與需求，當然加拿大也在其中，指揮中心與行政院針對這些需求，會一併做考量，但還是要看目前口罩的產量是否足夠國內需求。 (中時 ) #口罩 #指揮中心 #陳宗彥 #國內 #足夠 也許您會感興趣 推薦閱讀 劣質仿冒口罩牟暴利 黃嫌送辦 04:102020/05/08 地方新聞 人妻自授領口罩 只要「報暗號」秒取限定款 18:462020/05/08 生活 醫師建議 運動不宜戴口罩 00:482020/05/09 台北基宜花 男佯口罩工廠老闆 詐台商逾800萬 04:102020/05/09 社會新聞 戴口罩運動有風險 04:102020/05/10 時論廣場 幼幼平面口罩 18日開始預購 14:122020/05/10 生活 防疫品狂出包 陸嚴管出口 04:102020/05/11 全球財經 訂金不保 比亞迪口罩出口陷困境 04:102020/05/11 全球財經 疫情緩和 口罩更是護台利器 04:102020/05/11 政治要聞 「維明輪」船員發燒 陽明：早已兩度供應船上防護性口罩 20:532020/05/11 財經 生活熱門新聞 颱風「黃蜂」最快周五生成！吳德榮曝2模擬路徑 - 生活 下周第2波梅雨滯留鋒到 吳德榮：恐大量降雨 - 生活 有災難？唐綺陽揭諸星逆行引爆... - 生活 加拿大急向台訂1千萬片口罩 指揮中心回應了 - 生活 中原校方逼道歉 招名威超強背景意外曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。