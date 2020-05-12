新冠肺炎疫情衝擊藝文經濟，台中市文化局推出「藝文紓困3＋2」，設置輔導平台、聘請專業輔導員協助申請文化部紓困補助，下半年將提供街頭藝人多達460場演出機會，協助藝文團隊度過難關；市長盧秀燕12日在市政會議表示，陸續接獲許多藝文團隊肯定市府藝文紓困措施快速、周到，並有其他縣市紛紛希望借鏡，績效有目共睹。

市府舉行市政會議，文化局長張大春報告「台中市文化設施及展演活動防疫作為」，盧秀燕指出，中央流行疫情指揮中心昨日表示疫情趨穩，將放寬餐飲活動人數上限到250人，台中市近日將全面盤點各文化場館、圖書館、活動中心等室內空間，調整包括場地限制、座位安排等相關措施，同時製作簡單易懂的圖卡，透過各種管道讓民眾了解。

張大春說，為加強防疫，台中市四大文化中心、纖維工藝博物館、圖書館等場館，皆已採單一出入口管制、入館實名制、量測體溫、配戴口罩、定時消毒、自習室調整座位距離等措施；同時，室內文化活動改成戶外舉行，或以線上方式舉辦。

新冠肺炎疫情影響藝文活動演出，文化局擬定「藝文紓困3＋2」，包括場地費用全額退還、放寬受補助演出辦理期限、補助款提早撥款，以及透過線上劇場、表演藝術徵件等計畫，並進一步聘請專業輔導員協助團隊申請中央及地方紓困方案，同時成立「台中市演藝團體大平台」官方line群組，即時提供紓困資訊。

市府文化局推動「2020街頭藝術藝起加油計畫」，提供多達460場次演出機會，邀請在地街頭藝人於台中市開放場所演出。

台中市圖書館因應防疫推出「24小時不打烊還書箱」、「閱讀得來速」等，線上預約圖書增至6冊、電子書預約增至20冊，期刊雜誌、漫畫、視聽資料等借閱期延長至30天，6月底前更貼心祭出「逾期歸還不停權」、「預約未取不計次」，讓民眾安心閱讀。

(中時 )