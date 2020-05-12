民進黨北市議員王世堅12日在廣播節目受訪，被問及對於蔡英文總統520就職有沒有建議的話，王說，除非要走向法理台獨，不然不必要在小細節上跟中共做情緒上的挑釁，但他也清楚小英會小心翼翼處理，另外也不必在「中華民國」4字做文章，若認同台灣主權獨立，「華獨」都可納入台灣共同方向。

王世堅說，若要拿掉「中華民國」4字，除非要走向法理台獨，不然不必要在小細節或跟中共做情緒上的挑釁，但他清楚蔡總統會小心翼翼處理總統該負責的兩岸、外交、國防。

他說，蔡總統4年來，都維持對全民的承諾就是「維持現狀」，後來有遇到選情危機，獨派大老與民眾一度不理解，他認為小英不必在總統就職演講針對「中華民國」4字做文章，因有很多支持捍衛中華民國4字的人，以及認同台灣主權的人，所以建議「華獨」都應該納入台灣的共同方向，總統的使命是讓大家團結，相信蔡總統的體悟比他還深，蔡不會做不必要的論述挑釁。

主持人黃暐瀚問，ECFA（兩岸經濟合作架構協議）若於9月片面被終止，是否對台灣影響大？王世堅回答，不會，各行各業都做好準備，呼籲中共必須體認到，經貿往來是互相的，不是台灣好、大陸就不好，大陸過不需要台灣的技術與資源，也不會合作那麼久，但中共卻把貿易往來當作獎懲或施捨給台灣，可是台灣很厚道、不爭論，卻也不代表中共都是對的，中共沒那麼強、沒那麼好在讓利，中共領導人卻持續用政治口水來霸凌台灣。

(中時 )