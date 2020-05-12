南屯精科樂活好宅及太平育賢好宅今（12）日舉行電腦抽籤，因應疫情，現場採網路直播，讓民眾一同參與。台中市住宅發展處表示，兩處社宅公告開放申請的住宅單元共有490戶，除計畫回饋戶採甄選方式，南屯精科樂活好宅抽出184戶，太平育賢好宅則抽出291戶，共有475戶，整體平均中籤率19%，最快於今年7月入住。

住宅處表示，南屯精科及太平育賢一期社宅公告開放民眾申請的住宅單元共有490戶，其中15戶為計畫回饋戶，採甄選方式，主要由輔導團隊、種子行動提案者申請，未來擔任社區團體活動領導者或規劃者，凝聚社區向心力，創造美好社區的願景。

此外，南屯精科樂活好宅由合格案件中的1,181人抽出184戶，預計於6月中旬辦理看屋暨選屋作業，7月初完成簽約公證後即可入住；太平育賢好宅則由合格案件中的1,311人抽出291戶，預計於8月下旬辦理看屋暨選屋作業，10月初完成簽約公證即可入住。

住宅處說明，南屯精科樂活好宅及太平育賢好宅是台中市第三、四座社會住宅，南屯精科樂活好宅是第一座由容積獎勵分回的案例，市府優惠第1年租金以5折出租，第2年租金優惠以6折出租，第3年7折出租。

(中時電子報)