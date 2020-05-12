9日國道3號北上經苗栗縣後龍段發生連環車禍，一名4歲男童被拋出車外，嘉義縣消防員黃薰儀搭親友自小客車正好路過，馬上飛奔下車，替男童CPR，就像神力女超人般，今12日嘉義縣長翁章梁特地送「神力女超人」公仔以及獎金給黃薰儀，稱許她在國道上勇救男童的英勇表現。
黃薰儀回憶，當時她看到前方發生連環車禍，銀色休旅車上突拋飛一名小孩，身為人母的她，二話不說馬上衝上前救人，第一眼看到男童一動也不動躺在地上，臉部都是血，手部位置也不太正確，正蹲下去查看時，男童媽媽狂奔過來抱起孩子大哭，因擔心造成男童二次受傷，黃薰儀向家屬表明身分，請家屬輕放男童並進行CPR。
黃薰儀說，當下擔心雙手做CPR會傷害男童，因此使用單手做CPR，2、3分鐘後，見男童終於恢復微弱氣息，再繼續急救，這時男童因對痛有反應而大哭出聲，持續急救的黃薰儀直到救護車抵達，向救援人員說明男童狀況及注意事項才離去。
翁章梁說，發生車禍當下，基於消防魂燃起，想都沒想的直接衝上前救人，黃薰儀「神力女超人」的封號當之無愧，今才會特地在主管會報前予以表揚。
(中時 )
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