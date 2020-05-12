台積電慈善基金會執行長蔡能賢12日穿戴全套防護裝置，出席捐贈活動，也展現能降低悶熱與不適的方式。（莊旻靜攝）

半導體廠商響應捐贈全套防護裝置，挺身協助抗疫。（莊旻靜攝）

由SEMI國際半導體產業協會號召6家半導體企業，共同捐贈上千組淨氣面罩、頭罩、半面罩、隔離衣、濾毒罐等，提供給在第一線檢驗新冠肺炎病毒的醫檢師，由疾病管制署副署長暨中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、醫檢師公會全國聯合會理事長蔡德龍代表受贈，在肺炎蔓延時期出一份心力。

SEMI國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，台灣防疫做得比世界各國優秀，醫檢師在前線負擔不少，因此號召半導體產業共同捐贈、支援。

莊人祥表示，新冠肺炎全球確診人數超過400萬人，從中國、歐洲遍布全世界，尚未看到停歇的跡象，台灣防守良好，也有賴醫檢師夜以繼日、每天8小時不間斷的檢驗，全套式防護衣、N95口罩其實十分悶熱，也感謝半導體廠商相挺。

台積電慈善基金會執行長蔡能賢穿戴全套捐贈的淨氣面罩、頭罩及濾毒罐、防護衣出席，他也說，半導體廠各擠出「一點點」，希望能對抗疫有幫助；旺宏電子總經理盧志遠表示，這套防護裝置對於半導體廠十分重要，不過病毒也十分可怕，因此也願意共襄盛舉。

蔡德龍說，醫檢師的工作是在大眾看不到的地方默默付出，也是醫師的眼睛，這次新冠肺炎很多狀況都是醫檢師沒有遇過，也承擔很大的壓力與風險，多一層防護也是保護。

包含世界先進、美光科技、聯華電子與3M台灣為主的企業代表均出席捐贈活動，此次捐贈的防護用具是半導體品圓廠房實驗時所使用，通過嚴謹的密合度測試，可有效過濾病毒並維持動力供氧，降低醫檢師戴口罩的悶熱與不適。

(中時 )