避免保險業務員一資深就「油條」了，金管會要求從2020年起，每位業務員無論年資，每年都要上6小時法令遵循課程，由保發中心製作程，一律採線上上課，且有防呆及身份驗證機制，每半小時測驗一次，12單元都須達100分才過關。

而業務員若一年內沒有完成6小時的法遵課程，將被「撤銷」登錄，即必須重新考證照，否則就不再具有保單行銷資格。

現行壽險業務員，新人第一年要上滿30小時教育訓練課程，之後第二年到第五年，每年要上滿12小時，第六年開始就不再限制時數，由各登錄公司自行設計課程。

但從今年開始，業務員無論年資多久，每年都要加上6小時外部課程，即法令遵循課程，第一年就是從30小時中撥出6小時，第二到第五年即是6小時公司內部教育課程再加6小時法遵課程，第六年開始，業務員老鳥每年至少要完成6小時法遵課，否則就會被撤銷業務員登錄資格，若要再從事業務員工作，就必須重新考證照。

若還有投資型保單證照的業務員，每三年還要再上滿6小時的課程，其中至少有2小時是法規課。

由於課程是線上授課，各保險公司、保經代業者可以自建數位學習平台，但必須經公會認證，具有相關身份認證及防呆機制，否則就是上保發中心的平台上課。

同時金管會也要求各公會要檢視保險業的教育訓練課程，每年12月各保險公司或保經代業者，要將隔年的教育訓練規劃內容報到公會檢視，且公會必要時可實地查核各公司辦教育訓練的品質，是否落實計畫，若不符規定，經公會書面要求改正又不改善的公司，公會就會報名單到金管會。

(工商 )