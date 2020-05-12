吉澤亮（左）跟廣瀨鈴在新片挑戰不同以往形象的演出。（双喜電影提供）

甜美可愛的日本演員廣瀨鈴首度突破形象，搭配帥哥吉澤亮一同主演新片《靠北少女》，電影原訂受邀於金馬奇幻影展放映，但卻因新冠肺炎疫情干擾停辦，無緣與台灣觀眾見面，如今電影將於22日登上全台院線，兩位主演更攜手錄影問候臺灣觀眾，用中文念起「靠北少女」片名，透過台味十足的方式宣告電影「正式復活」！

雖然廣瀨鈴以可愛親民形象走紅，但新片《靠北少女》卻讓她首次挑戰演出「靠北」到不行的角叛逆高校妹，新片成天把「去死吧」掛在嘴上，沉浸在暗黑金屬樂團風格中，整天看老爸不順眼，一邊狂頂嘴，一邊狂喊「death」。

而甫在日本被票選為「側臉最帥男星」名列前茅的吉澤亮，也要收起自帶光芒的帥度，挑戰如何時常出現在四周卻完全沒有存在感的「幽靈系」演技，吉澤亮更在介紹自己的角色時，直接說「存在感零」，兩位帥哥美女大轉型，看點十足、詢問度超高。

(中時 )