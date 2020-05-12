3月疫情期間，安全、獨立性高的私人遊艇，被富豪客群視為「休憩式海上隔離」，反而促使提升消費意願，東哥遊艇（8478）美國代理商售出3艘豪華遊艇，東哥4月續傳捷報，遊艇再順利銷售，從終端銷售需求來看，東哥第二季的大型豪華遊艇在手訂單，仍然維持在高檔，而且交期正常，可望挹注第二季營收。

東哥投資經理呂宜澄12日表示，東哥今年第一季合併營收約4.8元，稅後淨損為4,414萬元，每股虧損0.49元。她說，第一季雖為傳統淡季，但，受惠於產品組合、以及新產品生產效能提升，毛利率由去年同期的負5％，大幅提升至今年第一季的32％，稅後虧損幅度因此大幅縮小，較去年同期減少2.2億元。

呂宜澄指出，新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，為了避免群聚感染風險，多國政府要求民眾居家避疫，東哥在美國東西岸的生產、營運據點，也配合各州政府的「行動管制令」，要求員工保持社交距離、及在家上班等相關措施，預期未來1個月內，各地政府將逐步解除管制，商業活動可望回歸正軌。

她說，雖然從今年3月之後，全球各大船展皆延後舉辦，所幸，大型豪華遊艇銷售未見影響，東哥自有銷售通路、以及代理商，都有銷售捷報，使得今年4月營收達3.3億元，比去年同期成長122%。

可見目前避免群聚的趨勢下，安全、獨立性高的私人遊艇被富豪客群視為「休憩式海上隔離」，反而促使提升消費意願，呂宜澄表示，展望未來，東哥維持審慎樂觀的態度，但，也將持續觀察全球疫情及經濟前景變化，靈活調整各項應變措施，以期減輕財務和業務受到衝擊的風險。

(工商 )