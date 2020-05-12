受惠新單出貨持穩推進，加上成本下滑效益發揮，富林-KY(1341)、材料-KY(4763) 第一季獲利爆發。富林-KY第一季毛利率22.24％，稅後盈餘6981.8萬元，年增63.95％，EPS1.41元；材料-KY首季營收、獲利齊創新高，稅後盈餘1.26億元，季增23.52％，年成長81.13％，EPS2.5元。

展望後市，富林-KY營收成長動能主要來自Coach、MICHAEL KORS等精品皮革供應商增加釋單，目前訂單並未受疫情影響；預期第二季仍有膠布等轉單需求。材料-KY第二季訂單能見度明朗，搭配新產加盟，營運蓄勢更上層樓。

越南第一大PVC人造皮革富林-KY，因打入Coach、MICHAEL KORS等國際精品供應鏈，帶動近兩年皮包類營收勁揚，去年年成長達三成。今年第一季因過年遞延訂單與轉單效應，營收不淡，逆勢年增近9％。

隨著越南的供應鏈愈來愈成熟，過去當地廠商主要向中國採購原料，未來會改成就近取材，增添接單利多，而供應給沙發等家具類客戶生產後銷到美國等訂單也會增加。另，新開發出類皮革的水性PU超纖環保皮，可應用汽車內裝等，在越南二手車市場也有推展機會。

材料-KY第1季外銷數量增加，2、3 月訂單、營收都超越去年同期。法人推估，以目前接單及出貨估算，上半年營收約成長2~3成。下半年塑料級產品進入銷售旺季，營運蓄勢推進。

材料-KY今年絲束、醋片擴增產線將在第2季、第3季相繼開出，其中，絲束增加1條新線1000 噸，第2季投產，總產能達1.5萬噸；醋片擬增加5000噸產能，預估第3季投產，屆時產能推升至2.5萬噸。

(工商 )