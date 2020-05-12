首波梅雨鋒面報到 水利署啟動人工增雨 16:302020/05/12 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 曾文水庫施作人工增雨。（圖/水利署提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年首波梅雨鋒面過境，經濟部水利署把握梅雨首波鋒面，今天上午在烏山頭、曾文及仁義潭水庫啟動地面人工增雨作業，期盼能為南部地區帶來更多雨量挹注水庫。 水利署表示，梅雨鋒面影響臺灣期間，常有類似的局部對流發生，人工增雨作業團隊，除了注意系統性的作業時機外，也隨時守視氣象衛星、雷達等即時資料，只要條件合宜、時間充分，就會竭盡所能啟動作業以增加降雨，期將枯水期的可能影響降至最低。 (工商 ) #首波 #水利署 #梅雨鋒面 #人工增雨 #人工增雨作業 也許您會感興趣 推薦閱讀 濁水溪乾枯稻子正要孕穗渴啊！農民請命先放水… 13:492020/05/08 生活 紓困金新北首波送出9301件 侯友宜：希望下周就能發放 16:512020/05/08 政治 稻子好渴 彰議員疾呼放水 04:102020/05/09 地方新聞 梅雨鋒面影響到周二 氣象局曝颱風季來了 08:072020/05/10 生活 梅雨鋒面來襲！南投縣豪雨特報11縣市防大雨 18:372020/05/10 生活 梅雨鋒面發威！全台慎防劇烈天氣 這天飆回高溫36度 22:232020/05/10 生活 梅雨鋒面到！高雄、南投等3縣市豪雨 12縣市大雨 12:282020/05/11 生活 全台水情拉警報 石門水庫蓄水率跌破3成 15:542020/05/11 生活 梅雨鋒面到 空軍出動C-130運輸機進行人工增雨紓解旱象 16:432020/05/11 社會 日韓授權我國檢疫 首波愛文芒果320公斤輸韓 11:592020/05/12 生活 生活熱門新聞 下周第2波梅雨滯留鋒到 吳德榮：恐大量降雨 - 生活 颱風「黃蜂」最快周五生成！吳德榮曝2模擬路徑 - 生活 準黃蜂颱風最新4國模擬路徑 這一條影響最大 - 生活 有災難？唐綺陽揭諸星逆行引爆... - 生活 上課影片曝光 統神爆氣重批招名威不要臉：滾出中原大學 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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