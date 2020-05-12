今年首波梅雨鋒面過境，經濟部水利署把握梅雨首波鋒面，今天上午在烏山頭、曾文及仁義潭水庫啟動地面人工增雨作業，期盼能為南部地區帶來更多雨量挹注水庫。 水利署表示，梅雨鋒面影響臺灣期間，常有類似的局部對流發生，人工增雨作業團隊，除了注意系統性的作業時機外，也隨時守視氣象衛星、雷達等即時資料，只要條件合宜、時間充分，就會竭盡所能啟動作業以增加降雨，期將枯水期的可能影響降至最低。

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