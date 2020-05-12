勞動力發展署中彰投分署將紓困計畫，法條文字轉化為簡易的圖文，搭配條件勾選，讓民眾輕鬆瞭解計畫內容和自己是否符合資格。（盧金足攝）

勞動部因應疫情推出多項紓困計畫，為讓民眾輕鬆掌握安心工作，勞動力發展署中彰投分署特別蒐羅就業紓困相關計畫及原有政府相關資源，推出「勞工戰「疫」資源總覽」摺頁，分階段將可運用資源串聯及摘要外，並針對每支紓困計畫幫民眾設計自我檢核點，透過勾選即可知道自己是否符合計畫資格，民眾可索取或上官網下載。

中彰投分署分署長林淑媛表示，因應疫情衝擊，每位勞工狀況各有不同，許多人在面對政府提供的就業資源，常有選擇困擾或一知半解。為協助民眾在面對就業問題上，能一次掌握勞動部挹注的資源，為自己職涯超前布署，特別以「減班休息期」和「待業求職期」二階段歸納勞工可運用資源。

將法條文字轉化為簡易的圖文，搭配條件勾選，讓民眾輕鬆瞭解計畫內容和自己是否符合資格；為方便中高齡勞工閱讀，特別以A3大版面印刷，流通於各就業中心、立委服務處及各地「就業友夠讚」展示架，供民眾索取。

在「減班休息期」的勞工，彙集勞動部推出「充電再出發訓練計畫」、「安心就業計畫」及「安心即時上工計畫」，其中「充電再出發訓練計畫」提供勞工在職進修機會，並補助訓練津貼每月最高達120小時(每小時158元計)。

「安心就業計畫」則是由政府補助勞工減班後協議薪資與原投保平均薪資差額的半數，最高每月補助1萬1,000元；而「安心即時上工計畫」則提供符合資格者公部門計時打工機會，每月最高達80小時，目前尚有近千個職缺。

另針對「待業求職期」的勞工，除摘述失業給付申辦重點外，也提供多項「就業促進工具」，例如跨域就業津貼補助部分交通費、搬遷費或房屋租金、缺工或照顧服務就業獎勵則鼓勵民眾投入特定行業給予獎勵金、雇用獎助及職場學習及再適應計畫補助企業主薪資，鼓勵雇用弱勢勞工等。

(中時 )