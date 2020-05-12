香港影帝黃秋生凌晨在臉書上發文說，他目前已經入境台灣，正依台灣政策隔離14天中，並表示「準備」入籍台灣。而黃秋生入籍台灣是否會帶來一波香港移民來台潮，也引起網友熱議，不過，許多網友卻紛喊不要。

針對黃秋生打算入籍台灣，許多粉絲在臉書上表示支持，「期待您拿到永久居留權的新聞，以後可以說黃秋生是台灣藝人了」、「哇塞。太棒了。歡迎黃秋生來當台灣人」、「歡迎入籍」。而因為黃秋生在香港知名度高，頗具影響力，於是有網友在PTT上發文詢問，如果連他都打算入籍台灣，那親台港人會不會效仿他投奔台灣，造成移民潮？

過去反送中事件時，有不少網友力挺香港人，在網路上聲援，但這次卻意外反對港人移民來台，許多網友留言說，「希望不要，上次來一個性侵+帶刀帶槍」、「希望不要，香港人沒品的太多」、「拜託不要，最近玩動森覺得港仔問題很多」、「拜託不要污染台灣」。

網友反對港人移民(取自PTT)

粉絲歡迎黃秋生入籍台灣(取自黃秋生臉書)

(中時電子報)