華南金(2880)旗下華南銀行推出限時「美元高利定存」優惠專案，不論是企業還是個人戶，無須搭配理財產品，一律享有美元四個月期、年息1%的高利定存優惠方案，在微利市場當中異軍突起，提供美元投資者一個高利安穩的避風港。

申辦華南銀行「四個月期、年息1%美元高利定存」優惠專案不用綁定保險或理財產品，不管是華南銀行的老客戶還是新朋友，只要是以新台幣結購美元、或是從其他銀行匯入的美元資金，單筆定存金額個人戶在1萬美元以上、企業戶(含OBU客戶)在5萬美元以上，存款金額無上限，都可享有此優惠方案，相較於目前市場上3-6個月定期存款牌告利率在0.45%~0.5%間條件更加優惠。

此外，為因應純網銀時代的來臨，華南銀行也針對網路世代推出個人戶外幣SNY帳戶，不論新舊客戶都可以在華南銀行官網Bank3.0線上申請開立外幣存款帳戶，透過網路銀行辦理美元定期存款(限個人戶)，享有3個月期年息0.6%的「網銀優惠定存」利率，一般外匯帳戶單筆3仟美元以上，SNY帳戶單筆1仟美元以上，即可承作。

近期新台幣兌換美元匯率不斷走高，屢見29字頭，也吸引了美元投資人開始逢低進場布局買進美元，但受到聯準會降息影響，目前國內市場已鮮少看到1字頭的美元定期存款利率，此次華南銀行的「美元高利定存」及「網銀優惠定存」專案提供客戶一項新選擇，可同時享有穩定收益及資產多元配置的優勢，活動期間至5月29日截止。

(時報資訊)