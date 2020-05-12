國際半導體產業協會(SEMI)號召台積電、聯電、旺宏、世界先進、美光及3M台灣等6家企業，捐贈淨氣面罩(PAPR)等醫療物資予全台各地醫檢師，以實際行動協助防疫。

SEMI國際半導體產業協會今(12)日舉辦半導體產業醫療防疫物資捐贈儀式，響應捐贈醫療物資的台積電慈善基金會執行長蔡能賢、旺宏總經理盧志遠、台灣美光董事長徐國晉、世界先進行政副總經理劉啟光、聯電人資長陳進雙與3M台灣董事總經理仝漢霖都出席活動。

6家企業響應捐贈淨氣面罩(PAPR)、頭罩以及濾毒罐等醫療資源予全台各地的醫檢師，並由衛生福利部疾病管制署以及醫事檢驗師公會全國聯合會共同頒發感謝狀。SEMI作為連結產業的平台，在本次捐贈行動中代表半導體產業發揮愛心精神，希望為第一線醫護人員的辛勞盡一份心力，並為社會注入溫暖正向的力量。

新冠肺炎病毒疫情影響全台，為表達對前線醫療人員的支持與關心，以台積電慈善基金會、世界先進、旺宏電子、美光科技、聯電與3M台灣為主的企業代表挺身而出，提供工業用等級防疫物資給全台35家檢驗單位，捐贈內容包含淨氣面罩(PAPR)、頭罩、濾毒罐、半面罩與隔離衣，幫助醫檢師能以更安全舒適的方式執行防疫工作。本次捐贈的防護用具為半導體晶圓廠房實驗時所使用，並通過嚴謹的密合度測試，可以有效過濾病毒與維持動力供氧，使醫檢人員不用承受配戴口罩的不適也可完成採檢任務。

旺宏總經理盧志遠表示，這次捐贈的淨氣面罩是半導體廠的關鍵重要物資，能夠提供工廠相關從業人員較舒適且安全的工作防護。旺宏非常高興能有機會，為國內疫情防護盡一份心力，將淨氣面罩提供予辛苦的醫檢人員使用。

台灣美光董事長徐國晉說，台灣疫情穩定，對產業是正向，下半年景氣展望樂觀，美光加碼投資台灣的決心與計畫不變。

(時報資訊)