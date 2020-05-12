中租-KY（5871）今（12）日召開線上法說，對於新冠肺炎疫情影響，財會主管陳文正表示，中國大陸目前狀況優於預期，台灣、中國大陸今年應收帳款成長5～10％的目標維持不變，但東協因受疫情影響程度加劇，今年應收帳款目標下修至持平。

對於規畫發行特別股籌資的計畫是否變動，陳文正表示，疫情勢必影響金融市場，但發行特別股需修改公司章程，最快要股東會後才會啟動，推算預計最快8～9月才會發行，還有一段時間觀察金融市場對於投資特別股意願，因此目前計畫仍不變。

中租2020年首季合併營收139.42億元，季減14.87％、年增8.12％，創同期新高。歸屬母公司稅後淨利39.22億元，季減1.59％、年增9.62％，創同期新高、歷史第3高，每股盈餘（EPS）2.95元。應收帳款淨額4160.73億元，季增0.4％、年增18％，表現符合預期。

中租首季延滯率自2.6％提升至3％，其中台灣自2.7％升至2.9％、中國大陸自1.9％升至2.4％，東協整體則提升約0.3～0.4％。公司表示，受到疫情影響，主要地區的延滯率均略有上升，但仍處於合理範圍、維持穩定，表現符合預期。

針對目前中國大陸客戶申請寬限展延狀況，中租財會主管陳文正表示，目前申請寬限展延比重自3％提升至5％，其中98％均正常繳款，2％、約3000萬人民幣轉為不良資產，雖略高於往常水準，但仍低於最初預期。本季仍須進一步觀察狀況。

陳文正指出，目前確實有些新增延滯案金額較往常高，先前已預期將呆帳提撥率提高0.3～0.4％因應，首季已提人民幣9000萬元準備、已是原先的1倍。由於中國大陸經濟活動已陸續恢復，預估本季狀況會較為緩和，但須觀察延滯金額的變化作調整。

至於台灣及東協地區，陳文正指出，台灣狀況與中國大陸接近，申請寬限展延占比相對較低，東協由於部分地區仍在管制，5地區申請寬限展延比重約10～20％，其中菲律賓略高於20％、泰國約20％，越南及馬來西亞約10％、柬埔寨則略低於10％。

陳文正表示，台灣疫情控制得很好，業績動能可望恢復。中國大陸因採行較激烈的封城措施，客戶多少受到影響，但就4月業績來看，恢復狀況還算不錯。東協受影響程度較重，第二季須持續觀察變化。

至於今年各地營運成長目標是否因此修正，陳文正預期，台灣及中國大陸應收帳款成長5～10％的目標維持不變、應可達成。東協因受影響程度較大，預估今年狀況若能持穩略增就不錯，但東協對獲利貢獻僅5％，對控股整體獲利影響較小。

(時報資訊)