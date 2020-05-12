國內疫情穩定，連續1個月無本土病例，衛福部長陳時中12日主持記者會時拿下口罩，而澎湖也解禁八大行業，台中市是否跟進放寬？盧秀燕沒有正面回應，僅表示「我們會再滾動式檢討」，但她表示，校園、社區關懷據點及親子館會逐步開放，而中央已頒布室內集會容留放寬到250人，有些地方、場合正在評估開放可能性，不過配戴口罩至少這禮拜繼續維持」。
5月13日為護理師節，台中市各級農會選用在地食材製作1萬4500顆愛心粽，捐贈給19家收治、採檢醫院。盧秀燕12日下午參加「農粽飄香‧萬粽一心‧疫起送愛心」公益捐贈記者會，立委江啟臣、市議員張瀞分也共襄盛舉。
會後媒體詢問台中市是否解禁八大行業，盧秀燕沒有正面回應，媒體追問陳時中不戴口罩出席記者會，台中市防疫措施是否逐步解除？盧秀燕表示，目前台中市的校園假日開放、社區關懷據點限制性開放，親子館將於下周二開放，而中央已頒布室內集會容留250人，台中市會配合調整，這幾天會陸續公布。
盧秀燕說，雖然防疫措施逐步放寬，設法讓大家恢復到比較自在的生活，也絕對不能影響到疫情，呼籲國人可以稍微自在一點，但是絕對不能放鬆，這段時間造成大家不方便，請大家配合。
盧秀燕也強調，放鬆、放寬會逐步分階段進行，但是配戴口罩至少這禮拜繼續維持，我們會持續滾動式檢討，有些地方、場合如室內藝文場館、鄰里活動中心，也可能會加碼其餘室內場館，如果可以的話我們會宣布，但在宣布之前還是要按原來的步驟及防疫措施來進行。
記者繼續追問八大行業解禁，盧秀燕依然沒有正面回應，僅表示「我們會再滾動式檢討，謝謝！謝謝！」隨即驅車離去。
(中時 )
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