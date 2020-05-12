41歲「金鐘視后」尹馨本月10日在臉書發文，驚曝無故發燒多日就醫，被診斷出右腎有一顆7公分的腫瘤，經過幾個不同的醫生診斷，認為可能是惡性二期，因此緊急入院動手術，她堅強自我喊話：「帶著癌症二期的新人設繼續面對人生」，沒想到迎來好結果，術中被診斷是良性脂肪肌肉組織瘤，而她術後休養了一個月，今公開了回診復原報告。
尹馨從高度罹癌疑慮「超展開」被診斷是良性瘤，然組織仍過大，因此除了瘤本身，她仍失去了部分右腎，今(5/12)她在臉書報告住院休養一個月的首度回診經過，透露第一關的抽血就是大挑戰，因為她從小會暈針，即使住院多時，對此仍沒訓練得多好，凡要排隊打針，內心必上演逃跑小劇場，「但現實生活是逃不掉的」。
而醫護人員看到尹馨青一塊紫一塊的手臂，相當有同理心地關切她經歷了什麼，轉身幫她挑了特殊的針減少負擔，「簡直像蚊子咬一樣沒感覺，我感動得眼淚都要噴出來」，而從加護病房到普通病房，再到回診的抽血檢驗處，尹馨感受到醫護人員身手專業迅速又體貼，態度不苟言笑偶爾搞笑，「這就是我最近一直遇到的天使們」，深知疫情當前醫護們承受著高壓，今天適逢國際護師節，「特別適合表達對這個工作的感謝跟敬意」，尹馨也報告自己回診的血檢一切正常，「在大家的關心下，我恢復得很好。謝謝你們」。
(中時電子報)
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