41歲「金鐘視后」尹馨本月10日在臉書發文，驚曝無故發燒多日就醫，被診斷出右腎有一顆7公分的腫瘤，經過幾個不同的醫生診斷，認為可能是惡性二期，因此緊急入院動手術，她堅強自我喊話：「帶著癌症二期的新人設繼續面對人生」，沒想到迎來好結果，術中被診斷是良性脂肪肌肉組織瘤，而她術後休養了一個月，今公開了回診復原報告。

到醫院回診的日子，第一關就是抽血。 從小最會暈針，所以即使住院多日，也沒有把我訓練得太豁達。不知道大家知道嗎，醫院的抽血檢驗處是抽號碼排隊叫號的，只要是排隊打針，我內心都會暗暗上演逃跑小劇場，但現實生活是逃不掉的。 護理師看到我百戰百勝... 由尹馨發佈於 2020年5月11日 星期一

尹馨從高度罹癌疑慮「超展開」被診斷是良性瘤，然組織仍過大，因此除了瘤本身，她仍失去了部分右腎，今(5/12)她在臉書報告住院休養一個月的首度回診經過，透露第一關的抽血就是大挑戰，因為她從小會暈針，即使住院多時，對此仍沒訓練得多好，凡要排隊打針，內心必上演逃跑小劇場，「但現實生活是逃不掉的」。

而醫護人員看到尹馨青一塊紫一塊的手臂，相當有同理心地關切她經歷了什麼，轉身幫她挑了特殊的針減少負擔，「簡直像蚊子咬一樣沒感覺，我感動得眼淚都要噴出來」，而從加護病房到普通病房，再到回診的抽血檢驗處，尹馨感受到醫護人員身手專業迅速又體貼，態度不苟言笑偶爾搞笑，「這就是我最近一直遇到的天使們」，深知疫情當前醫護們承受著高壓，今天適逢國際護師節，「特別適合表達對這個工作的感謝跟敬意」，尹馨也報告自己回診的血檢一切正常，「在大家的關心下，我恢復得很好。謝謝你們」。

(中時電子報)