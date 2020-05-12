《跑跑卡丁車》是不少八、九年級生學生時代的回憶，透過電腦並操作著方向盤就可以享受到競速的樂趣，而隨著時代科技的進步，發行公司NEXON也推出了全新的系列手遊《跑跑卡丁車Rush+》國際版，並且在今日已開放下載，讓玩家用手機就可以和過去的經典角色再次一起體驗「尬車」的快感！

(影片來源/YouTube/Nexon Taiwan)

《跑跑卡丁車Rush+》除了將過去原作中的經典元素移植到手遊版本中，更添加了多種的遊戲模式，像是競速模式、道具戰、排位戰、接力賽、計時賽、金幣爭奪戰等等，還有提供故事模式可以讓玩家不只可以在經典賽車比賽中玩得盡興，還可以藉此更加了解整個遊戲的世界觀。而遊戲角色的部分，官方也公布了多個老玩家都相當熟悉的藍寶、睏寶、小蜜桃、海盜船長、囡囡、栗子經典角色，等著大家和他們一同在跑跑世界中享受競速的快感。

目前，《跑跑卡丁車Rush+》已於雙平台（Google Play商店／App Store）開放下載，然而官方原定將在11點開服，卻出現了多數玩家無法順利登入遊戲的情形，官方緊急宣布延遲開機時間，不過在稍早也已公告正式開服，更多詳細的遊戲內容請至遊戲官方網站進行確認。

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