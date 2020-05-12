中原大學生物科技系副教授招名威與民進黨立委何志偉11日召開記者會，招名威控訴他在課堂上提到武漢肺炎、自稱中華民國的教授，被中原大學校方要求道歉。未料，招名威卻反被抓包不斷挑釁、歧視陸生，引發批評。然而，民進黨桃園市議員王浩宇挺陸生，並痛批「教授帶頭集體霸凌」，引來國民黨籍桃園市議員「村長」詹江村關注，詹江村說王浩宇不是突然轉性，而是因為王浩宇的媽媽，也是中原大學的教職員！

招名威昨透過何志偉控訴，指出自己在課堂中提到武漢肺炎、自稱中華民國的教授，被校方二度要求道歉。何志偉則在記者會上痛批中原大學只要陸生不要尊嚴，踐踏國格。未料，從中原大學公布的逐字稿中，卻看到招名威嗆陸生「毒奶粉吃得比較多」，甚至直說「就是在講你們」，充滿歧視言論引發爭議。對此，王浩宇力挺陸生，並批教授帶頭集體霸凌。

對此，詹江村在臉書指出，王浩宇公開挺陸生？王浩宇突然轉性了？他說這全是因為王浩宇的媽媽，也是中原大學的教職員！最後並標註「這只有我們桃園人知道」。

網友則回應表示「怕自己人飯碗不保什麼難看的吃相都有」、「雙標日常」、「因為這件事的風向很不對，中壢風向雞當然得這樣說」、「碰到自己利益時就會轉性」、「原來有這層內幕 還以為他偶然良心發現」、「謝謝村長開示，不然我也搞不懂」、「謝謝村長突破盲腸」。

(中時電子報)