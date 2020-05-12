驚嚇影迷20年不手軟的《咒怨》系列，曾被好萊塢翻拍過，奠定恐怖片經典地位，原本在2015年《咒怨：最終章》劃下句號，如今將再創新記錄。Netflix最新影集《咒怨之始》找來日本恐怖片推手《七夜怪談》知名編劇高橋洋、原版《咒怨》製作人一瀬隆重等人共同打造，改編跨越40年的恐怖真實故事，並且首度以影集的方式播出，將駭人真相娓娓道來。

《咒怨之始》請來曾兩度主演《咒怨：終結的開始》、《咒怨：最終章》的23歲演員黑島結菜，與46歲喜劇演員荒川良良主演，而被捲入一連串詛咒的人們則是由里里佳、長村航希、岩井堂聖子、井之脇海、土村芳、柄本時生以及倉科佳奈等實力派年輕演員擔綱演出。

影集找來荒川良良（左）與黑島結菜主演。（Netflix提供）

故事設定回到《咒怨》的起源，描述新晉女星的黑島結菜，因晚上聽到家中有不明腳步聲，於是向在綜藝節目上認識的靈學專家荒川良良求助，結果也讓兩人深陷各種危險當中。值得特別一提的是，不同於以往的虛構故事，《咒怨之始》改編自跨越40年的恐怖真實故事，在「詛咒之家」所發生的多起恐怖事件，進而擴散的「連環詛咒」，真相將比電影更加駭人。

在最新曝光的預告中，家裡二樓有「不明人士」、錄音帶裡出現詭異的「埋了我」聲音、孕婦慘遭割肚皮殺害、血淋淋的驚悚靈嬰出現等令人窒息的畫面，將帶來《咒怨》系列前所未有、冷汗直流的震撼享受。《咒怨之始》本季預計播出6集，7月3日Netflix全球190個國家上線。

(中時 )