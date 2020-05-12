美國商務部將華為列入實體清單，導致美企被迫停止與其業務往來，華為海外業務受挫，加上新冠肺炎疫情嚴重衝擊全球經濟，原本將在今年啟動的5G手機換機潮面臨逆風，華為庫存一度飆高，並對供應鏈砍單。對此，華為創辦人任正非表示，這些影響都不大，並指稱應該向美國學習，因為他很強大。

華為論壇「心聲社區」發布任正非在3月24日接受《南華早報》採訪摘要。媒體提問說到，任正非創業歷程中借鑒了很多美國企業，甚至美國政治上的經驗和智慧，但面對美方制裁，有點非致華為於死地而不可的態勢，到底美國是敵是友？

任正非表示，如果華為不想死，就要向優秀的人學習，對方反對，也要向對方學習，否則怎麼能先進呢？科技公司不先進就一定會死掉，因此，不想死就要努力學習。

任正非指出，「制裁華為只是美國少數人意見，這不代表全美國人民都反對華為，華為還是真誠與美國科技界、美國企業…加強合作。網上科技論文非常多，論文是全世界公開的，我們也去讀一讀。不能有狹隘主義，還是要認真向美國學習，因為它最強大。」

任正非也提到新冠肺炎疫情對華為影響，他表示影響肯定是存在的，但是世界本來就是千變萬化的，要適應這個變化。任正非說，「這個變化對我們有一點影響，增長沒有像以前那麼迅猛了，我們已恢復90%多的正常生產和研發。春節期間，我們有2萬多名科學家、專家、工程師在加班，為什麼？要趕在時間前面，趕在美國還可能加大對我們的制裁前，我們一直在為生產的連續性努力工作中。」

任正非也透露，華為目前已經恢復90%產能，但在物料供應上，是跨國、跨公司供應物料，要恢復有難度，大陸很多小公司、小工廠沒有防疫條件，開工有困難，華為提供協助，還有空運成本大增，也會影響產業鏈運作，但整體來說對於華為供貨不構成太大影響。

(中時電子報)