網易雲音樂12日宣佈與華納版權（WCM）達成戰略合作，雙方將在曲庫內容、線上K歌、音樂IP開發等領域展開全方位合作。同時，網易雲音樂將獲得華納版權130萬首音樂詞曲版權。目前，全球共有三大音樂版權巨頭，即索尼音樂、華納音樂和環球音樂，此前均為騰訊獨家代理，騰訊也因此一度掌握國內90％的音樂版權，網易雲音樂與華納合作後，將挑戰騰訊在音樂市場的獨霸地位。

澎湃新聞報導，網易雲音樂介紹，在合作達成後，網易雲音樂將獲得華納版權130萬首音樂詞曲版權，其中既有Eric Clapton、George Michael、Green Day、Katy Perry、Madonna等國際知名巨星相關版權，也覆蓋眾多華語歌手、音樂人的詞曲版權，如A-Lin、陳楚生、趙傳、姚謙、F.I.R.（飛兒樂團）、李宗盛等。

值得注意的是，就在前不久的3月31日，網易雲音樂宣佈與滾石唱片達成戰略合作，雙方將在音樂版權、藝人發掘培養、音樂IP深度開發、原創音樂、音樂演出、線上K歌等音樂上下游領域展開合作。

網易雲音樂與海外版權方也有所合作。近一年來，網易雲音樂還陸續與日本哥倫比亞唱片、吉卜力工作室達成合作，並拿下「歌手當打之年」、「我們的樂隊」、「嗨唱轉起來」、「聲臨其境」第三季等熱門綜藝音樂版權。

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