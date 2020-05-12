瑞磁ABC-KY（6598）擁有數位生物條碼技術平台的完整專利，商業模式上可彈性採取自行開發診斷試劑銷售以及技術授權兩種模式同步進行。3月通過上市委員會審議，將於5月13日舉行線上直播上市前業績發表會，預計6月上旬掛牌上市，為近年少數以科技事業申請第一上市之生技公司。

瑞磁ABC-KY已成功開發出17項腸炎(17-Plex GI Panel)與20項呼吸道(20-Plex RPP Panel)多元體外診斷試劑，並取得美國FDA 510K上市許可。2019年營收1.05億元，年增183.7％；今年第一季營收5,142萬元，年增97％。

瑞磁生技表示，ABC的新冠肺炎COVID-19檢測試劑已開發完成，並於向美國FDA申請緊急使用授權中，有機會於近期取得美國EUA授權。

瑞磁ABC-KY結合半導體製程及數位生技，以數位生物條碼多元檢測平台為核心技術，可應用領域涵蓋傳染病診斷、遺傳性疾病診斷、過敏原診斷、自體免疫、腫瘤、動物疾病診斷、食品檢驗、遺傳醫學研究及藥物篩選等。

瑞磁生技指出，自行研發診斷試劑透過自有銷售團隊推廣至美國地區中大型醫院，而美國保險針對多元檢測提供每人515-568美元的補助，因此對醫院銷售推廣具有相當的優勢。

技術授權方面可依疾病領域與銷售區域授權體外診斷試劑公司或第三方實驗室，除收取權利金外，並可銷售數位生物條碼與光學分析儀BioCode 2500，目前已成功授權全球最大動寵物檢測公司IDEXX、珠海麗珠試劑、Perkin Elmer、Danaher集團、中國國藥集團等多家國際大廠。

此外，瑞磁ABC-KY12項真菌檢驗試劑、12項性傳染病檢驗試劑及28項下呼吸道檢測試劑亦於規劃開發進行中，未來將以每年推出1~2項自主開發診斷試劑產品為目標，維持營運成長動能。

(工商 )