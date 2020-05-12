客家委員會「2019客家流行音樂大賽」首獎作品Siàu-lú khah-lah少女卡拉〈許你一片麥田〉MV本周三首播，找來伊梓帆團員陳伊單飛擔任女主角，原以為自己是萬綠叢中一點紅，沒想到拍攝第一天導演就要她奔跑整整8小時。陳伊對於演戲有極大興趣，她笑說，劇本、演員、導演都對了，如果有安全措施，三點不露，也是可以全裸入鏡。Siàu-lú khah-lah少女卡拉則感謝客家委員會讓他們擁有人生第一支MV。

陳伊從中華職棒啦啦隊發跡，現為女團伊梓帆老么、人氣團體硬漢兄弟成員。FB、IG擁有超四、五十萬擁護者，自然健康不做作深受網友喜愛。首次擔任MV主角，陳伊覺得很好玩，她笑說，當初以為扮演麥田少女，應該是青春可愛，結果第一天開拍就奔跑8小時，加上她求好心切，前一天還特做2小時重訓保持體態，搞到全身痠痛。

從小就喜歡謝祖武的陳伊，回憶當初去拍攝麻辣鮮師電影版，她都會在旁偷看，誇讚謝祖武私底下人超好，不但演戲認真還會主動教導後輩，前一秒開心聊天下一秒就能立馬轉換情緒上工。Siàu-lú khah-lah少女卡拉創作理想是推廣母語，希望外國人也能來學，所以用羅馬拚字呈現歌詞，預計6月先出客語專輯，未來再將歌曲改成英文版本。

伊梓帆團員陳伊單飛跨刀擔任Siàu-lú khah-lah少女卡拉MV女主角．新視紀整合行銷提供。

伊梓帆團員陳伊單飛跨刀擔任Siàu-lú khah-lah少女卡拉MV女主角．新視紀整合行銷提供。

(中時 )