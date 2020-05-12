趕著去上學的許姓少年，疑似未禮讓消防車直接撞上。（吳建輝攝）

彰化員林莒光路與靜修路口車禍頻傳，附近店家表示，這裡每月平均都會有3至4件車禍，希望有關單位能重視，減少用路人發生事故的機會。（吳建輝攝）

去年9月同個交叉路口發生小貨車失控衝撞豆漿店，共造成10人輕重傷。（吳建輝攝）

今早８點彰化縣消防局員林分隊，一輛正在執行勤務的消防車，在莒光路與靜修路口，與一名機車騎士擦撞，造成20歲許姓男子，左腿開放性骨折、肋骨斷三根，由於該路口車禍頻頻，去年9月才發生小貨車失控衝撞豆漿店10人輕重傷，附近店家表示，這裡每月平均都會有3至4件車禍，希望有關單位能重視，減少用路人發生事故的機會。

消防隊員表示，當時行經靜修路由東往西，因執行西區火警勤務，所以有鳴笛警示，行經該路口時依規定減速，當時其他車輛均停下讓路，少年當時行駛再中線切到快車道，來不及衝過，他們煞車不及才撞上，撞上少年時時速僅有6公里。

「啊！又撞了」附近手機業者陳先生說，這句話很常在店裡出現，這裡車禍是不分時段，平均每月都有3至4起的車禍，經常警察在處理這裡事故的時候，旁邊不到百公尺，馬上又撞到，他也不解為何車禍常常發生，但這裡車速都蠻快的就是了。

去年遭撞的豆漿店開業近20年，員工表示，老闆也很擔心他們，要他們時時保持警覺，她認為靜修路口的紅綠燈時間太長，許多駕駛為了閃避停等紅燈的時間，行經該路口都會加速通過，常常看到搶黃燈或闖紅燈的民眾，飛速行駛過去，險象環生。

員林分局交通分隊長蔡明儒表示，附近民眾對於路口交通事故頻傳有疑慮，未來會加強該路段相關交通違規取締勤務，至於紅綠燈秒數問題，將協請相關單位進行研議，也呼籲民眾應遵守交通規則，勿心存僥倖，以身試法，

(中時 )