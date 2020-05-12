繼義大利波隆那書展改為線上展之後，台北國際書展雖然實體展取消，也決定將閱讀講座搬到線上，舉辦「2020閲讀的新風景線上ONLINE展覽」，預錄精選的28場書展閱讀沙龍活動，將在線上播出，出版社也能上傳自己的閱讀活動影片。網站即將於5月15日推出，活動時間到6月30日。

台北國際書展基金會董事長林訓民表示，「2020閲讀的新風景線上ONLINE展覽」將分為四大部分，分別上線。第一部分包含義大利導演「費里尼的美味人生展」、2020台北國際書展大獎、金蝶獎等得獎作品，以及走讀文化部各位博物館、美術館展覽。

第二部分「閱讀沙龍online」，包台北書展基金會精選28場閱讀講座，其中有國內21場、德國講座2場、法國講座2場和香港講座3場。出版社也可提供自製講座影片連結，共襄盛舉。

第三部分為各出版社推薦書的「online Book Show」，第四部分「閱讀大小事」則是出版社及各藝文單位提供的近期閱讀活動訊息。

林訓民表示，目前各項準備工作仍在進行，「閱讀沙龍活動」皆已錄影完成，目前正在剪輯影片，並於網站測試中。

(中時 )