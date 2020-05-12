男生給女同桌夾肉被老師看見 反應超可愛 網友：是青春啊！

《那些年，我們一起追的女孩》、《我的少女時代》等青春電影，票房火紅，證明回憶青春，是永恆不變的主題。近日，大陸雲南西雙版納猛臘職高一位90後班主任拍攝的一段影片在網路爆紅，他拍到男孩在吃飯時夾了一塊肉給同桌的女生，女孩見老師在拍，捂嘴笑了，男孩則害羞解釋：她太瘦了。網友看了忍不住讚嘆：「太可愛了，這就是青春啊！」。

據大陸媒體報導，這名90後班主任（@牛鍋小釩）是一名攝影老師，教學之餘，他會用鏡頭記錄下孩子們成長的點滴。孩子們的笑容簡單而純粹，一張張照片，一段段影像，都是他們最美好、最寶貴的青春。

而這段「男生給同桌女生夾了塊肉」的影片，在網路爆紅，共有259萬的按讚數和11.4萬條評論，甚至一度衝上微博熱搜榜第2名。

網友們忍不住讚嘆：「太可愛了，這就是青春啊！」、「四個字『年輕真好』」、「真心暖心的男孩子」、「回不去的美好歲月，替還可以在校園的你們感到欣慰」、「青春的美好！」、「高中時期的男同桌，已經成了我老公」。

(中時電子報)