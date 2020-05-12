沙烏地阿拉伯決定6月將起額外減產每日100 萬桶，希望加速市場的供需平衡，但油價並不賞臉，周一（11日）下跌逾2%。專家認為，減產是因為沒人買油，市場沒理由為此歡呼，反而凸顯各國解除封城速度緩慢，原油需求復甦仍相當疲弱。

石油輸出國組織及其盟國（OPEC +）從5月至6月底每日減產 970 萬桶。沙國決定6月每日額外減產100 萬桶，總產量降至約750萬桶，若沙國兌現承諾，產量將降至2002年以來新低。

沙國的動作不令人意外，摩根大通表示，即使沙國減產至600萬桶也是可預期的，因為疫情衝擊油市需求和原油價格，加上衛生部門的額外支出，造成沙國財政承受壓力。

目前除了沙國之外，科威特與阿聯酋也加入額外減產行列，分析師 Paola Rodriguez Masiu指出，這些國家追加減產並不意外，反而透露出其他產油國可能無法達標的預期，以及原油需求仍疲弱，供應持續過剩的威脅。

新浪財經報導，市場多頭已經被極端行情給嚇怕了，任何刺激措施只能出現短暫效應，油價若要上漲，必須有三大條件，一是看到供需平衡的真正改善；二是看到全球陸上和海上庫存削減；三是看到以美國為首的疫情重災區能夠出現拐點。

目前提到的三點都尚未看到好轉跡象，因此不可在此時冒然殺入市場做多。預期油市仍維持震盪走勢，等待基本面好轉後，才可望走出困境。

周一國際油價賣壓湧現，紐約6月期油盤中狂殺4%，觸及23.67美元，終場挫跌2.42%，收在每桶24.14美元，；布蘭特7月期油大跌4.42%，收在每桶 29.63 美元。

(中時電子報)