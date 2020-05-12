宏達電(2498)公布第一季財報，在VR(虛擬實境)仍處大量投資階段，加上智慧機產品處空窗期下，單季每股虧損2.05元，吃下連續第8個季度的虧損，惟營業毛利率上升至26.2%，是自2017年第四季以來連續9個季度毛利率成長。

宏達電第一季營收為13.3億元，營業毛利率從上一季25.7%上升至26.2%，增加0.5個百分點，是自2017年第四季以來連續九個季度毛利率成長，單季營業淨損為18.5億元，營業利益率為-139.2%，稅後淨損為16.9億元，每股虧損為2.05元，較去年第四季每股虧損2.87元虧損縮小，但為連續第8個季度的虧損，宏達電上一次獲利是在2018年第一季時，當時是因為認列將Pixel團隊出售予Google的獲利。

宏達電目前將營運重心鎖定VR，產業階段仍處於大量投資期，故對實質財報貢獻效應為浮現，加上智慧型手機產品也為空窗期，故整體營運仍陷低迷。

宏達電第一季也推出完整的VIVE Cosmos系列產品，帶給消費者更多元化的功能，VIVE Cosmos Elite配備外部追蹤器，上市期間限量搭配Valve推出的VR限定遊戲大作《戰慄時空：艾莉克絲》，獲得玩家們正面迴響。

在企業應用發展上，宏達電也與美國知名醫療設備公司Penumbra合作，該公司所開發的高模擬虛擬現實系統(Real Immersive system)採用客製化的VIVE Focus，為腦中風患者提供所需的復健療程。

宏達電也在第一季發表新一代區塊鏈技術的路由器「EXODUS 5G Hub」，可為連網裝置提供更安全的5G網路連接，並能透過Zion生態系統運行完整的比特幣節點。

針對新冠肺炎疫情，宏達電也提供可以不受空間限制的VR會議應用平台，用戶登錄VIVEPORT Infinity即可下載宏達電首款VR虛擬會議服務「VIVE Sync」免費Beta版，進行遠距多人協作，在共享的虛擬空間中進行會議，此外，2020年VIVE虛擬生態大會也首次透過Engage以VR虛擬實境進行會議。

(時報資訊)