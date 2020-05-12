聯強(2347)第一季在毛利率、淨利率同創9年新高，營運表現穩健，稅後淨利約18億元，年增率近7%，EPS 1.08元。過去兩年大力推動的精實計畫展現成效。

聯強國際公布公布2020年第一季經會計師核閱後財報，營收687.05億元，比去年同期下滑近16%；毛利率4.92%，年增0.4個百分點；聯強第一季在毛利率、營業利益率和淨利率均創下9年來的歷史新高。

聯強首季毛利率上升至4.92%，創下2012以來的新高；營業費用大幅下降18%，使得營業利益成長6%，營業利益率2.31%；加上海外合資事業獲利同步成長，第一季稅後淨利18億元，年成長7%，淨利率2.62%，為9年來的新高紀錄，EPS 1.08元。

受新冠肺炎疫情的影響，聯強第一季營收下滑16%。但聯強過去兩年大力度推動精實計畫，加速清整不健康的業務項目、改善營收結構，並且強化營運管理效率。聯強表示，精實計畫讓公司的營運體質精進，也能更敏捷的因應市場變化，因此第一季營收雖然受到大環境的影響而減少，但獲利反呈現成長，並創下9年來的新高。

展望第二季，聯強國際表示，雖然目前全球疫情發展狀況仍不明朗，但已可看到各國在控管疫情的同時，也開始同步重啟經濟並加大振興經濟的力道，對第二季的市場審慎但不悲觀。

(時報資訊)