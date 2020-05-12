廖奕琁、許孟哲新戲演一對暗黑姊弟。（盧禕祺攝）

廖奕琁結婚3年多，一直沒有懷孕。（盧禕祺攝）

許孟哲已經是準爸爸。（盧禕祺攝）

許孟哲與廖奕琁在台視、三立《浪漫輸給你》飾演男主角張立昂的同父異母哥哥和姊姊，是一對暗黑姊弟。戲外，廖奕琁是許孟哲老婆趙孟姿同公司好閨蜜，廖奕琁說，平常一提到許孟哲都是好話，盡是「脾氣好、非常照顧另一半」的好老公。已婚3年多的她，頻頻被好友追上進度，比她晚結婚的娃都蹦出來了，備受刺激的她最近開始莫名緊張，懷胎6個多月的趙孟姿也送給她兩包好孕棉，希望她肚皮趕緊有好消息。

許孟哲表示，他最近大多在台中拍戲，要錄綜藝節目時再回台北，因為擔心自己待在台中時間太長，沒時間陪懷孕中的老婆，所以會請老婆到台中探班，當地也有廖奕琁等老婆的朋友陪伴比較不會無聊。廖奕琁笑說，自己要常跟他們夫妻多接觸，希望帶給自己好運和好孕。

趙孟姿日前在社群軟體抱怨老公許孟哲不讓她吃一整份麥當勞套餐，他還因此被網友碎念，許孟哲笑說：「是她半夜兩點要吃麥當勞！我擔心她吃太飽又太快躺下睡覺，容易胃食道逆流，等食物消化完都天亮了！」他說，因為老婆已經講了好幾天，他在正餐時間問她要不要吃都說不要，結果竟然是半夜想要吃，當時他剛打完球正在收裝備，要老婆只能吃一半，沒想到收完裝備，她整個餐都吃完了。他說老婆預產期在七月底，目前大概胖6公斤左右。廖奕琁則形容：「孟姿從背後看是纖細少女，一轉過來才會發現肚子很大！」

許孟哲表示，老婆懷孕後性情沒太大轉變，想吃的食物也都滿好買的也滿簡單的，且現在外送也很方便。原本兩人都很愛吃榴槤，但婦產科醫師提醒不能多吃，因為營養會太多了，醫生還說自己曾遇過一個孕婦每天吃一顆榴槤，結果寶寶出生時6000公克，超傻眼，擔心老婆生產不舒服、不好生，所以現在必須克制。

被問與另一半會不會互看手機？許孟哲坦言「會」，廖奕琁說「看手機也無所謂，不會特別檢查」，她就常會叫老公幫忙開一下手機，拍照時也都直接把手機交給對方。

許孟哲這次為戲染了一頭銀灰色頭髮，他說當天從下午一直坐到晚上12點多，光漂就漂了4、5次，從來沒染過這麼淺的髮色，老婆去接他時飽受驚嚇，一直跳針問：「你是誰？為什麼你看起來好壞喔！」他說從小長輩、師長教他「人性本善」，但這部戲從讀本時導演就說要從人性本惡角度思考，跳脫了以往詮釋角色出發點，所以滿有挑戰性。

兩人也說劇組為了打造時尚感，幫他們找的戲服都很緊身，名模出身的廖奕琁說，「我們劇中個性很逼人，衣服也很逼人！」還說試裝那天穿的前三套，讓她忍不住驚呼：「是沒打算讓我好好吃飯是不是！」連導演都笑說衣服合身到沒地方可以藏麥克風的線，她至今拍戲前都沒有完整吃過一頓飯，因為一吃飯小腹就蹦出來，第一天拍完戲就因血糖太低而頭暈。也必須嚴格管控身材的許孟哲原本就是易胖體質，他笑說自己跟張立昂都買了水煮蛋機，每天都在吃水煮蛋。

偶像劇《浪漫輸給你》記者會，藝人許孟哲、廖奕璇出席宣傳。（盧禕祺攝）

(中時 )