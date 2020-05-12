日本共同社發自北京的獨家消息指出，據消息人士近日透露，中國人民解放軍正在計劃8月在靠近中國南部海南島的南海區域，舉行設想奪取台灣有效控制的東沙群島大規模登陸演習。中國軍方對美軍在南海的軍事活動日益活躍感到焦躁，該演習有可能導致與美國、台灣之間的緊張加劇。

報導指出，東沙群島位於從中國海軍設有基地的海南島經台灣南方的巴士海峽前往太平洋的路線上，對中國軍隊進入太平洋而言，在戰略上很重要。去年12月入列的中國首艘國產航母「山東艦」也部屬在海南島的基地，對中國軍隊而言，控制東沙的必要性增強了。

據悉，登陸演習將由負責南海防衛的南部戰區實施，動用登陸艦、氣墊船、直升飛機和陸戰隊，規模前所未有。

美軍電子戰機等為了收集中國軍隊的情報，在東沙附近空域頻繁飛行。有報道稱僅4月就飛來了13次。美國川普政府與有意讓台灣獨立的民進黨蔡英文政府加強了關係，在中國軍方看來這是「美台合作之舉」。

(中時電子報)