義警協進會理事長吳文福贈予海山分局8組照明設備，便於員警夜間值勤。（海山分局提供）

警察勤務不分晝夜，經常於深夜時段看到警察在路口執行臨檢勤務，過去曾有同仁執行路檢勤務遭撞傷的案例；義警協進會理事長吳文福認為深夜執勤確實有潛在的風險，應重視人民保母的安全，特別添購8組可攜式LED照明設備，贈予新北市警海山分局，投入交通路檢勤務工作，提升夜間辨識度與執勤安全。

吳文福表示，協進會以實際行動展現與警察共同維護交通安全的決心，工欲善其事，必先利其器，因此特別購置可攜式LED照明設備，希望民眾可以「見燈減速、安全隨行」，配合受檢。也期許警察同仁持續以熱忱的態度服務市民，提供安居樂業的環境，彰顯警察正面形象，以符合社會民眾之期待。

海山分局表示，日後路檢勤務也將使用LED照明設備，搭配原有肩燈與帽燈彈性使用，可提高執勤人員夜間辨識度，確保民眾行車安全。且照明設備充飽電僅需3至4小時，依不同亮度一次可用約4到10小時，在防疫期間更可以「保持社交安全距離」，兼具便利及安全性。

海山分局呼籲，民眾行駛道路應遵守各項交通規則，警方也會持續嚴正執法，取締超速、闖紅燈及酒後駕車等重大違規，維護用路人行車安全。

(中時 )