近年製造業職災千人率雖然隨整體職災率下降，但是製造業移工「職災失能千人率」幾乎是本國籍勞工的兩倍。監委王幼玲、王美玉下午表示，若移工受傷程度較輕、不必住院、非死亡的案例，就不列入強制通報範圍，也有屢經勞檢調查仍未改善工作環境的工廠，批評勞動部態度消極怠慢且「不經心」，因此提案糾正勞動部。

去年下半年度，有12名移工因工作客死異鄉台灣，在台從事製造業的移工人數高達43萬人，近來移工遭化股水噴濺逝世、被堆高機翻覆壓死、鎢鋼穿刺手指、手臂夾動等事件發生，據統計，平均每2小時就發生一起移工職業災害，每2天就有1.6名移工因職災而失能。

監委王美玉表示，近10年來，移工失能發生率明顯高出本國籍勞工一倍，只有移工出現「1死、3傷或1住院」的職業災害，才能強制雇主要通報勞檢機構，另外，有過半（56％）中小企業因受雇人數不到50人，也不必通報，加上外籍移工大多不清楚要通報的規定，導致「職災通報體系失靈」。

監委在調查期間約談勞動部，詢問若事業單位未通報，勞檢是否就不知情，勞動部坦言，「事業單位眾多，而勞動檢查人力有限，若事業單位刻意隱瞞職災，確實有未通報的個案」，至於如何遏止，勞動部則聲稱，「受災勞工若向主管機關或勞檢申訴，檢查機構皆會派員了解災害原因」。

「勞動部態度消極怠慢」，王美玉痛批，勞動部未能全盤掌握發生職災的勞工，縱然可以和勞保職災給付勾稽，但這也限縮在職災死亡案例，對於存有危險因子已發生勞工職災失能的工廠，未進行勞檢，瞭解災害原因，也未能納入輔導，卻期待受災勞工可以主動申訴，尋求救濟，顯有消極、怠慢職責之處。

監委更實際走訪多家工廠，發現連續三年，職安檢查率覆蓋率不到三成，有家位於彰化的食品公司，半年內有2起職災，經過5次檢查仍無法改善，僅對其開罰9萬元，凸顯不僅勞檢量不足，連接受勞檢的事業單位也未能確實落實改正。

王美玉說，雖然雇主有義務讓新僱勞工或在職勞工，在變更工作前接受安全衛教訓練，，實際上，通常僅是前輩帶著新人做，而工廠也缺乏用移工母語標示的警語；勞動部則說「聘僱10至30名移工的工廠，可能不像大廠落實教育訓練」。

媒體詢問，移工遭遇職災機率高於本國勞工的原因，王美玉強調移工長期處於「差別待遇」；王幼玲直言「不經心」是主因，對於勞動部指稱移工大多在環境髒亂且充斥危險的工廠上班，「但這不該是理由」，勞動部須更關注移工使用危險器械設備的教育訓練，雇主也須充分利用經濟部提供的補助來改善環境。

(中時 )