成立「民共平台」？府：必須政府對政府 16:302020/05/12 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡英文總統。（圖／資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外傳總統蔡英文進入第二任期後，將積極推動兩岸對話，希望成立「民共平台」，成為固定對話管道。總統府今日表示，兩岸事務必須「政府對政府」，不是一人、一黨的決策。 府方認為，作為民主國家，政府處理兩岸事務必須是政府對政府，而非政黨對政黨，係經國民充分授權，不會由一人、一黨任為決策，更沒有透過「民共平台」來處理兩岸事務的問題。 府方強調，過去的經驗告訴我們，繞過政府與國民授權，逕為「黨對黨」、少數決策的做法，是前屆政府時期的失敗經驗，不但矮化了台灣主權，更無法讓人民信賴。 (工商 ) #兩岸事務 #蔡英文 #民進黨 #民共平台 #政府對政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸會和民進黨「談判」嗎？他曝關鍵時間在... 08:092020/05/08 政治 影》蔡英文讚「護國院長」交5大任務 蘇：全力以赴 09:362020/05/08 政治 綠批「靠北蘇睏」梗圖性騷擾 藍委樂見以同樣標準檢視綠委發言 11:072020/05/08 政治 兩岸極限挑戰步步逼近 04:102020/05/09 時論廣場 民進黨站到前線罷韓？趙天麟曝關鍵原因 14:322020/05/09 政治 傅正日記出書 記錄台灣民主路 04:102020/05/11 政治要聞 傅正如果活著 會3度組黨反綠 04:102020/05/11 政治要聞 陳菊確定出任監察院長 04:102020/05/11 政治要聞 原因出在這！陳學聖驚：民進黨已急著對侯友宜出手 09:092020/05/11 政治 兩岸條例刪「國家統一」 羅智強酸：請便 17:592020/05/11 政治 政治熱門新聞 陳菊為何出任監察院長？內幕曝光 - 政治 罷韓民調出爐 他看預估得票結果...坦言不樂觀 - 政治 王浩宇突轉性挺陸生？詹江村爆內幕！ - 政治 美國最近強烈挺台動作 學者揭背後原因 - 政治 罷韓、反罷韓直球對決 他用易經一算：勝負已分 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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