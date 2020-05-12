外傳總統蔡英文進入第二任期後，將積極推動兩岸對話，希望成立「民共平台」，成為固定對話管道。總統府今日表示，兩岸事務必須「政府對政府」，不是一人、一黨的決策。

府方認為，作為民主國家，政府處理兩岸事務必須是政府對政府，而非政黨對政黨，係經國民充分授權，不會由一人、一黨任為決策，更沒有透過「民共平台」來處理兩岸事務的問題。

府方強調，過去的經驗告訴我們，繞過政府與國民授權，逕為「黨對黨」、少數決策的做法，是前屆政府時期的失敗經驗，不但矮化了台灣主權，更無法讓人民信賴。

(工商 )