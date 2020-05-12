台灣醣聯(4168)自行研發的癌症抗體新藥GNX102，於2019年取得美國聯邦食品暨藥物管理局（FDA）臨床試驗核准，日前已與四家美國癌症醫學中心完成簽約，即將開始進行第一期臨床試驗。台灣醣聯也積極佈署在台灣執行臨床試驗之計畫，預定下個月向TFDA提出IND 申請，並已同步展開在台灣的臨床試驗規劃。

台灣醣聯表示，GNX102是公司獨立研發的新一代first-in-class抗癌藥物，在臨床前動物試驗證實能辨識特殊結構之腫瘤醣抗原，進而啟動多元機制來抑制癌細胞生長；而在動物腫瘤模型試驗發現，持續給予低劑量的GNX102就能有效抑制腫瘤生長甚至清除腫瘤；毒理測試結果顯示即使投予極高劑量的GNX102，也不會造成個體不良反應，其安全性及有效性均已經由嚴謹的實驗程序驗證。

此外，此特殊醣抗原有極高機率出現在多種實體腫瘤上，即將進行的臨床試驗收案對象將囊括十三種高罹患率的癌症病患，期待GNX102可應用於多種腫瘤之治療，為癌症病患提供新的治療選項。

(工商 )